Adele will nach München und Las Vegas eine «grosse Pause» von der Musik

Seit November 2022 steht Musikikone Adele (36) fast jedes Wochenende in Las Vegas auf der Bühne, und das noch bis Ende November dieses Jahres. Im August spielt die Sängerin zudem zehn Konzerte in München – ihre einzigen in Europa. Ganz schön anstrengend, auch für einen Superstar wie Adele. Kein Wunder, dass die 36–Jährige eine Pause braucht, wie sie dem ZDF in einem Interview verraten hat.