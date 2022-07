Adeles ausgefallene Las-Vegas-Shows schlagen hohe Wellen

Ende 2021 feierte Sängerin Adele (34) nach sechs Jahren Auszeit ein fulminantes Comeback. Anfang dieses Jahres teilte die Britin ihren Fans dann 24 Stunden vor Start unter Tränen mit, dass sie ihre geplanten Shows in Las Vegas verschieben müsse. Besonders in den sozialen Medien erfuhr Adele anschliessend eine starke Gegenreaktion. «Ich habe die Enttäuschung aller definitiv gespürt», sagte die Sängerin nun in einem Interview mit BBC Radio 4. «Ich war am Boden zerstört und hatte Angst, sie im Stich zu lassen.» Sie habe sich für eine Zeit wie eine Hülle ihrer selbst gefühlt.