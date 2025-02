ADHS bei Erwachsenen: Warum es mehr als nur «Unordnung im Kopf» ist

Inwiefern steht der Titel Ihres Buches «Die Spitze des Wäschebergs» für das Leben mit ADHS?

Emery: Weil sich ADHS nicht nur in grossen, dramatischen Dingen zeigt, sondern auch in den kleinen, täglichen Dingen. Wie die Wäsche. Die Wäsche wird gewaschen, aber schafft sie es jemals in die Schubladen? Nein. Sie bleibt auf dem «Stuhl». Der Stuhl ist ein Wahrzeichen von ADHS. Und das ist ADHS: halbfertige Aufgaben, vergessene Vorsätze, endlose Zyklen des Versuchs, das Leben im Griff zu behalten.



Pink: Wir bringen auch eine Menge unserer persönlichen Kämpfe und Leben zur Sprache. Im Vereinigten Königreich ist das eine Redewendung! Seine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen bedeutet, Dinge zu besprechen, die eigentlich privat bleiben sollten. Es ist also ein Wortspiel.