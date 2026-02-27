Adipositas in Deutschland: Warum Betroffene den Arzt meiden

Strukturen statt Schuldzuweisungen

Die Ergebnisse der Umfragen offenbaren auch ein aufschlussreiches Missverständnis zwischen Ärzten und Patienten: Während 61 Prozent der in der DocCheck–Umfrage befragten Mediziner die Kosten als grösste Hürde für eine medikamentöse Therapie sehen, bewerten die Betroffenen selbst diesen Punkt in der Civey–Umfrage mit 36 Prozent deutlich seltener als entscheidend. Die eigentliche Barriere liegt oft woanders: Resignation und Rückzug aus Scham werden auf ärztlicher Seite nicht selten als mangelnde Motivation interpretiert – 27 Prozent der befragten Mediziner tun das laut der DocCheck–Erhebung.