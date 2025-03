«Adolescence»: Darum begeistert die neue Netflix-Serie so viele Fans

Das Alleinstellungsmerkmal von «Adolescence» ist aber nicht die erschütternde Story, sondern die Machart. Jede der vier Folgen ist in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Ohne einen einzigen Schnitt, in Echtzeit also. Wie etliche Kommentare in den sozialen Medien und in Online–Plattformen zeigen, fühlten sich die Zuschauer durch diese Inszenierung in das Geschehen gesogen und dadurch überwältigt.