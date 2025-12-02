«Adolescence»-Regisseur schliesst zweite Staffel aus

Auch Jack Thorne will Serie nicht fortsetzen

Zuvor hatte «Adolescence»–Co–Schöpfer Jack Thorne (46) bereits das Ende der Serie nach nur einer Staffel angedeutet. In der ITV–Sendung «This Morning» hatte er erklärt, dass eine ergänzende Serie über das ermordete Mädchen Katie nicht geplant sei. «Ich glaube nicht, dass wir die richtigen Leute sind, um Katies Geschichte zu erzählen», sagte er im Interview. Sie hätten Jamies Geschichte so komplett wie möglich erzählen wollen. Ein Versuch, Katie in den Fokus zu rücken, würde «das in gewisser Weise verwässern». Zudem erklärte er Jamies Handlungsstrang als «beendet».