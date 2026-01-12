«Adolescence»: Stephen Graham deutet mögliche zweite Staffel an

«Adolescence» könnte doch weitergehen

Am Sonntagabend, kurz nach dem Gewinn des Golden Globes als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie, wurde Graham auf die Chancen einer zweiten Staffel der Serie angesprochen, die er gemeinsam mit Co–Serienschöpfer Jack Thorne erdacht hat. «Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil die Idee irgendwo in meinem und Jacks Hinterkopf steckt – und wir werden sie in drei oder vier Jahren hervorholen. Also bleibt gespannt», erklärte der Schauspieler.