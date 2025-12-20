«Adolescence», «Wednesday» und mehr: Die Serien-Highlights des Jahres

«Wednesday»: Das macht die Serie so besonders

Auch die zweite Staffel von «Wednesday» erwies sich für den Streamingdienst Netflix als voller Erfolg. Das Publikum liebt die schaurig–schöne, visuell opulente Nevermore–Akademie, vor deren Hintergrund sich die übernatürlichen Young–Adult–Geschichten abspielen. Der grösste Star von «Wednesday» ist und bleibt aber Jenna Ortega. Die 23–Jährige ist einer der Superstars ihrer Generation. In der Netflix–Serie spielt sie eine bedauerlicherweise immer noch viel zu selten gesehene Frauenrolle: Sie lächelt nie, ist hochintelligent und hat in Season zwei nicht einmal mehr das andere Geschlecht im Kopf.