Adrenalin-Wandern in der Steiermark: Attraktionen am Dachstein

Auf Familien spezialisiert ist das Hotel Apartment Hochkönig in Ramsau am Dachstein. Wandertouren von dort führen auf den Sattelberg am Dachstein, dem «Kinderberg», an dem sich der erste österreichische Natur- und Erlebnispfad befindet. Ein markierter Teil des Weges ist auch mit dem Kinderwagen zu befahren. Der Rundweg führt an 15 unterschiedlichen aufregenden Spielstationen vorbei. Zwei echte Kinderklettersteige liegen ebenfalls am Natur- und Umwelterlebnispfad und können von den ganz mutigen Kids ausprobiert werden.