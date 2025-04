Adrian Grenier ist zum zweiten Mal Vater geworden

Hollywood–Schauspieler Adrian Grenier (48) und seine Ehefrau Jordan Roemmele freuen sich über Familienzuwachs: Das Paar hat sein zweites Kind bekommen. Das teilte der «Entourage»–Star in einem Instagram–Post mit. Demnach kam das Kind, ein Sohn, bereits am 22. März in ihrem Zuhause in Texas zur Welt. «Wir freuen und so auf dieses neue Kapitel als vierköpfige Familie», schreibt der Schauspieler unter dem ersten öffentlichen Familienfoto zu viert.