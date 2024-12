Adriana Lima hat wieder geheiratet

Romantische Überraschung kurz vor Weihnachten: Supermodel Adriana Lima (43) hat «Ja» gesagt. Wie die gebürtige Brasilianerin in ihrer Instagram–Story enthüllte, haben sie und ihr Partner Andre Lemmers (43) sich still und heimlich das Jawort gegeben. Dazu postete sie ein bedeutungsvolles Foto ihrer beiden Hände, geschmückt mit silbernen Eheringen. «Offiziell Frau Lima Lemmers aka Limers», schrieb die frischgebackene Ehefrau zu dem Schnappschuss – untermalt von Marilyn Monroes (1926–1962) zeitlosem Liebeslied «I Wanna Be Loved by You».