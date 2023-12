Adriana Lima ist «schockiert» von ihren eigenen Fotos

Schock über ihren Auftritt

Aber auch wenn sie die negativen Kommentare, die auf ihren Auftritt folgten, nicht «störten», erklärte sie gegenüber «Harper‹s Bazaar Arabia» doch, dass sie selbst «schockiert» war, als sie die Fotos von sich auf dem roten Teppich sah. «Ich dachte: ›Das bin nicht ich'», erinnert sich das Model. «Alles war seltsam, weil ich mich selbst nicht so sehe. Ich sehe mich immer noch nicht so ... man kann sich selbst anders sehen.» Sie sagte weiter: «Ich war jedoch nicht beleidigt oder so – ich habe gelacht», fuhr sie fort. «Der Punkt ist, ich bin nicht 16 Jahre alt. Ich habe mit 16 angefangen zu modeln, aber ich werde nie wieder 16 sein. Ich bin 42 und so glücklich wie nie zuvor; am glücklichsten mit mir selbst. Ich nehme mein Alter an und werde mich für niemanden ändern.»