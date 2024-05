Adriano Salvaggio gewinnt die «RTL Wasserspiele» 2024

Am Samstagabend (18. Mai) sind wieder die «RTL Wasserspiele» (auch bei RTL+) über die Bühne gegangen, die dieses Jahr auf Teneriffa gedreht wurden. In acht spannenden Spielen im kühlen Nass traten die acht Promis Valentin Lusin (37), Jess Maura Opitz (27), Isi Glück (33), Antonia Hemmer (24), Nina Moghaddam (43), Pascal Hens (44) sowie Serkan Yavuz (27) und Adriano Salvaggio (29) gegeneinander an. Letzterer konnte sich am Ende durchsetzen.