Adrien Brody und Jesse Eisenberg: Grosses Staraufgebot bei Berlinale

Das Programm am Sonntag

Darüber hinaus kamen gestern auch Sydney Sweeney (25), Josh Hamilton (53) und Marchánt Davis in Berlin an, um ihr Drama «Reality» vorzustellen. Am Sonntag geht es unter anderem mit den Filmen «Disco Boy» und «Past Lives» weiter. Ausserdem wird in der Veri Music Hall die Dokumentation «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» gezeigt.