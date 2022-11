«Adventsfest der 100.000 Lichter»: Diese Stars lädt Silbereisen ein

Wegen WM: «Adventsfest» kommt eine Woche später als gewohnt

Bereits seit 2004 (mit Unterbrechungen 2006 und 2008) lädt Florian Silbereisen in der ARD zum vorweihnachtlichen Schlagerfestival. Normalerweise läutet die Sendung am Samstag vor dem ersten Advent das Warten aufs Christkind ein. Doch wegen der Fussball-WM in Katar wurde «Das Adventsfest der 100 000 Lichter» auf den 2. Dezember verschoben, also den Freitag vor dem zweiten Adventssonntag.