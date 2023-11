«Adventsfest der 100.000 Lichter»: Diese Stars sind dabei

Zurück am angestammten Sendeplatz – mit starker Konkurrenz

2023 läuft das «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» wieder an seinem angestammten Sendeplatz, am Samstag vor dem ersten Adventssonntag. Im letzten Jahr gab es eine Ausnahme. Aufgrund der Fussball–WM in Katar wurde die Sendung auf das zweite Adventswochenende geschoben.