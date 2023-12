«Adventsfest der 100.000 Lichter»: Highlights der 20. Jubiläumsfolge

Kleider, Kerzen und der Kanzler

Zu einem kleinen Malheur kam es derweil gleich zu Beginn der Show. Aus gegebenen Anlass hatte sich Barbara Schöneberger in ein pompöses rotes Kleid gehüllt. Doch das hielt offenbar nur wenige Minuten: «Ich habe den Rock drübergezogen, denn untendrunter ist es gerissen.» Zum Beweis hob die Moderatorin das Kleid kurz an und behielt später beim Weihnachtsbacken lieber ihre Schürze an.