«Adventsfest» und mehr: Weihnachtliche Musiksendungen im TV

Sternstunden–Gala 2025

Auch in diesem Jahr findet die «Sternstunden–Gala» (12. Dezember, BR, 20:15 Uhr) mit einem umfangreichen Programm und zahlreichen bekannten Künstlerinnen und Künstlern statt. Auf der Bühne treten unter anderem Vanessa Mai, Iggi Kelly, Francine Jordi, Klaus Florian Vogt, die Band Django 3000, die Geschwister Strasser sowie der Unterstufenchor der Wilhelm–Löhe–Schule aus Nürnberg auf. Unter anderem sorgt das Nürnberger Christkind bei der Veranstaltung für besinnliche Momente.