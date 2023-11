Adventskalender befüllen: Nachhaltige Ideen für Kinder und Erwachsene

Rätsel, Puzzle und mehr für Kinder

Auch für die Kleinen gibt es nachhaltige Alternativen zum herkömmlichen Schokoladen–Adventskalender. So kann man den selbstgemachten Adventskalender etwa mit 24 Rätseln befüllen, bei denen die Lösungen nach und nach ein Wort ergeben. Am 24. Dezember können die kleinen Rätselliebhaber dann das Lösungswort entziffern und enthüllen ein grosses Überraschungsgeschenk. Eine weitere Idee sind tägliche Puzzlestücke – so entsteht im Laufe des Advents ein vollständiges Bild, das dann einen Hinweis auf ein grosses Weihnachtsgeschenk gibt.