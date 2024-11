Adventskalender selbst basteln: DIY-Ideen für jedes Budget

Luxuriös und edel

Für einen etwas eleganteren Look 24 bunte Boxen oder Säckchen verwenden und mit Pralinen, kleinen Beautyprodukten oder anderen hochwertigen Überraschungen füllen. Die Boxen in einem Korb oder einem kleinen Regal aufstellen, die Säckchen an eine Leine hängen und an einer Wand befestigen.