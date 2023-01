Afghanistan-Einsatz: Harry bestreitet, mit Taten geprahlt zu haben

Wenn er selbst jemanden hören würde, so Harry, der mit so etwas prahlt, «wäre ich wütend». Aber es sei «eine Lüge und hoffentlich werden die Leute jetzt, da das Buch herauskommt, in der Lage sein, den Zusammenhang zu sehen». Es sei beunruhigend, erklärte Harry weiter über die Berichterstattung der Boulevardmedien, «dass sie damit durchkommen, weil sie den Kontext hatten. Es war nicht so, als wäre hier nur eine Zeile. Sie hatten das ganze Kapitel. Sie rissen es auseinander und sagten nur, hier ist es, er prahlt damit ... und das ist gefährlich. Meine Worte sind nicht gefährlich.» Aber der «Spin» seiner Worte in den britischen Medien «ist sehr gefährlich».