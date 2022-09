Die Grundlage

Regel Nummer eins: Bevor feuchtfröhlich geschunkelt wird, wird gegessen. Am besten Käsespätzle, Öliges wie Steckerlfisch oder Gebratenes mit viel Fett, wie etwa Hendl. Der Grund: Öl kleidet den Darm aus und sorgt so dafür, dass der Alkohol in geringeren Mengen und gleichmässiger aufgenommen wird. Klingt vernünftig - und deftiges Essen findet man auf der Wiesn nun wirklich an jeder Ecke.