«Aftersun»: Paul Mescals Hollywood-Durchbruch feiert Free-TV-Premiere

Zwei Coming–of–Age–Storys in einem

In doppelter Hinsicht ist «Aftersun» eine Coming–of–Age–Story. Mädchen Sophie wird in dem Vater–Tochter–Urlaub langsam flügge und tauscht zaghafte erste Küsse mit einem ebenfalls urlaubenden Jungen aus. Und auch Calum befindet sich an einem wichtigen Scheideweg in seiner Rolle als junger Vater.