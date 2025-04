Agent nennt Sex-Skandal-Vorwürfe gegen Jean-Claude Van Damme «absurd»

Jean–Claude Van Damme will «haltloses Gerücht» nicht kommentieren

Van Dammes Agent Patrick Goavec wies die Vorwürfe gegen den Schauspielstar jetzt zurück. «Wir haben Kenntnis von Artikeln erhalten, die eine angebliche Affäre in Cannes mit Herrn Jean–Claude Van Damme in Verbindung bringen», sagte er in einem Statement vom vergangenen Mittwoch, das dem US–Magazin «People» vorliegt. «Die berichteten Fakten sind sowohl grotesk als auch nicht existent», erklärte Goavec weiter. «Herr Van Damme möchte dieses Gerücht, das ebenso absurd wie haltlos ist, weder kommentieren noch befeuern.»