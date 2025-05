Airbnb erfindet sich neu: Was User ausser Unterkünften buchen können

Die «Entdeckungen» sollen in derzeit über 650 Städten besondere Erlebnisse ermöglichen. Auch hier ist das Angebot mannigfaltig. Dazu gehören Flamenco–Tanzunterricht in Madrid oder eine Tour durch die Street–Food–Szene Berlins. In Paris lässt es sich unterdessen beispielsweise lernen, wie man echte französische Croissants backt. Als sogenannte «Airbnb Originals» werden zudem Erlebnisse beworben, in die teils auch echte Promis involviert sind. Wer bucht, kann etwa «Machete»–Star Danny Trejo (81) oder Rapperin Megan Thee Stallion (30) treffen. Interessenten können aber auch mit dem Surfer Danny Fuller (43) Wellenreiten oder mit der Olympiateilnehmerin Carol Solberg (37) Beachvolleyball spielen.