«aka Charlie Sheen»: Netflix-Doku über beispiellose Selbstzerstörung

Dass der Sohn von Hollywoodlegende Martin Sheen (85) in der Lage ist, sich selbst ins schlechte Licht rücken zu lassen, bewies er bereits 2011 in «The Comedy Central Roast of Charlie Sheen», wo er sich und seine Lebensentscheidungen den brutalen Witzen diverser Comedians und Weggefährten stellte. Entsprechend wenig Rücksicht scheint er auch in der neuen Doku auf sich selbst zu nehmen, auch wenn es ihm immer wieder gelingt, ein Augenzwinkern in die dargebotenen Enthüllungen zu schmuggeln. Etwa, wenn er seine Beweggründe für die Doku erklärt: «Ich stehe zu allem, was ich getan habe. Endlich erzähle ich die Geschichten so, wie sie tatsächlich passiert sind. Die Geschichten, an die ich mich erinnern kann, jedenfalls.»