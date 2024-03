Akira Toriyama: Der Erfinder von «Dragon Ball» ist tot

«Mit grossem Bedauern» teilte das Statement mit, dass sich Akira Toriyama «mit grossem Enthusiasmus» mitten im Arbeitsprozess an mehreren Werken befand. Zudem habe man damit gerechnet, dass er in der Zukunft weiter grosse Dinge erreichen würde. «Wir hoffen, dass Akira Toriyamas einzigartige Welt noch eine lange Zeit von allen geliebt wird», heisst es in dem Text. Die Beerdigung habe bereits in kleinem Kreis stattgefunden.