«Akte X»-Star David Duchovny geht unter die Podcaster

Als Schauspieler, Musiker, Schriftsteller und Regisseur hat sich «Akte X»– und «Californication»–Star David Duchovny (63) bereits einen Namen gemacht. Nun geht der 63–Jährige einen Weg, den zuletzt viele nationale wie internationale Berühmtheiten beschritten haben – er startet einen eigenen Podcast. Duchovnys Format wird den Namen «Fail Better» (zu Deutsch in etwa «Besser versagen») tragen – und sich laut US–Seite «Variety» genau darum drehen. So wolle Duchovny das Scheitern «in all seinen Formen, vom beruflichen bis zum persönlichen», ergründen und aufzeigen, «auf welche Weise Versagen, Scham und Unzulänglichkeiten unser Leben formen».