«Aktenzeichen XY... Ungelöst»: Darum geht es im Ableger «XY history»

In «Aktenzeichen XY ... gelöst» rekonstruiert Sven Voss (48) schon seit zwei Jahren aufgeklärte Fälle aus den letzten Jahrzehnten. Nun geht er mit «XY history» noch weiter in die Vergangenheit. Im neuesten Ableger des True–Crime–Dauerbrenners «Aktenzeichen XY ... ungelöst» präsentiert Voss historische Fälle. Die ersten beiden Episoden von «XY history» sind ab dem 29. August 2024 in der ZDF–Mediathek zu sehen. Am 4. September laufen sie dann im ZDF um 20:15 Uhr als Doppelfolge.