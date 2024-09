«Aktenzeichen XY... Ungelöst»: Polizei zeigt Video von RAF-Terroristen

Mehr als 30 Jahre im Untergrund

Staub und Garweg stehen im Verdacht, zusammen mit Klette zwischen 1999 und 2016 in Niedersachsen und Nordrhein–Westfalen diverse Raubüberfälle begangen zu haben. Sie leben seit 1989/90 im Untergrund, ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Seit der Festnahme von Daniela Klette Anfang des Jahres in ihrer Wohnung in Kreuzberg, ebenfalls nach rund 30 Jahren im Untergrund, gibt es immer mehr Hinweis auf den Verbleib der beiden Männer. Klette sitzt aktuell im niedersächsischen Vechta in Untersuchungshaft.