Aktionstag: Willem-Alexander und Máxima zeigen sportlichen Einsatz

Willem–Alexander und Máxima machten sich bei ihrem Besuch einer Grundschule in Roosendaal selbst ein Bild von den angebotenen Spielen. Nach dem traditionellen Königsfrühstück, bei dem die beiden mit den Kindern an einer in Orange gehaltenen Tafel sassen, zeigten sie ihren sportlichen Ehrgeiz in verschiedensten Disziplinen wie Tauziehen oder beim Balancieren eines Luftballons mithilfe eines Badmintonschlägers. Die Royals hatten sichtlich grossen Spass, die Kinder bei ihren sportlichen Aktivitäten zu unterstützen.