Aktivrente und mehr: Das ändert sich 2026 für Rentner

Die Aktivrente: Bonus für Weiterarbeit

Die sogenannte Aktivrente ist eine der grössten geplanten Reformen für das kommende Jahr. Sie soll Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, motivieren, freiwillig weiterzuarbeiten. Konkret ist ein steuerlicher Vorteil vorgesehen: Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, soll bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei dazuverdienen können. Der Starttermin ist derzeit für den 1. Januar 2026 geplant, wobei das Gesetz noch nicht vollständig beschlossen ist, nach dem Bundestag fehlt jetzt noch die Zustimmung des Bundesrats.