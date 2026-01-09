«Aktuelles Not-Programm»: Winterchaos bei «NDR Talk Show» am Freitag

Das Jahr 2026 beginnt mit einem Dämpfer für die «NDR Talk Show». Die neueste Ausgabe am heutigen Freitag kann nicht wie geplant stattfinden. Offenbar ist es den ursprünglich eingeladenen Promis aufgrund des Winterchaos im Norden nicht so einfach möglich, zum Studio in Hamburg–Lokstedt zu kommen. Trotzdem soll die Show nach aktuellem Stand wie geplant ab 22:15 Uhr beim Norddeutschen Rundfunk zu sehen sein.