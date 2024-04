«Akuter Infekt»: Santiano verschieben zwei Konzerte

Santiano starten mit «Auf nach Doggerland» somit vermutlich am 13. April in der ZAG Arena in Hannover. Das letzte Frühlingskonzert spielen sie am 24. April in der Dortmunder Westfalenhalle. Dann geht es am besagten 2. Oktober weiter, am 3. machen sie in der Flensburger Campushalle Station. Das letzte Herbst–Konzert der Deutschland–Tour findet planmässig am 19. Oktober in der Mannheimer SAP Arena statt.