Al Pacino: Seltener Familienmoment auf dem roten Teppich

Familientreffen auf dem roten Teppich: Al Pacino (85) hat sich mit seinen drei ältesten Kindern bei einer Premiere in Los Angeles gezeigt. Im Mittelpunkt stand dabei jedoch nicht der Hollywoodstar, sondern seine Tochter Julie (36). Sie wurde bei der Premiere ihres Regiedebüts «I Live Here Now» von ihrem Vater und ihren Geschwistern, den Zwillingen Anton und Olivia (25), unterstützt. Die Familie war offensichtlich gut gelaunt: Sie lachten und zeigten Peace–Zeichen in die Kamera. Tochter Julie drückte Al Pacino zudem einen Kuss auf die Wange, er erwiderte die Geste.