Al Pacino verrät endlich seinen Beziehungsstatus

In seinen neuen Memoiren «Sonny Boy» (erscheint am 15. Oktober bei Penguin) schreibt Pacino über viele seiner Beziehungen – unter anderem mit Schauspielerin Diane Keaton (78). Und auch über seine Abneigung gegen die Ehe, die er als «Einstieg in den Schmerzzug» bezeichnet. «Das Ganze ist ein Ticket für den Schmerzzug. Eine Fahrkarte oder nichts. Gehst du nun oder nicht? Nein, ich werde hier bleiben. Ich bleibe hier am Bahnhof, ich werde nicht einsteigen.»