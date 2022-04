Aladin lässt grüssen: Die Designer lieben die Pluderhose

Wie stylt man die Pluderhose alltagstauglich?

Man muss kein Hippie sein, um die weiten Hosen im Alltag tragen zu können. Wer auf die richtige Kombination setzt, kann damit elegante Looks zaubern. Dabei kommt es unter anderem auf das Material der Hose an. Pluderhosen aus Baumwolle sind der perfekte Alltagsbegleiter und relativ pflegeleicht. Feinere Stoffe wie Seide, Leinen oder Chiffon versprühen bei wärmeren Temperaturen eine legere Eleganz. Festere Stoffe wie Jeans, Samt oder Tweed wirken eher robuster und eignen sich für kühlere Temperaturen. Bei der Herbst/Winterkollektion von Emporio Armani führten Models königsblaue Samtmodelle vor. Der französische Modedesigner Alexis Mabille entwarf ein cremefarbenes Modell mit schimmernder Oberfläche in Netzoptik.