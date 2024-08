Alain Delons alter Schäferhund Loubo wird nicht eingeschläfert

Wie von Alain Delon gewünscht, findet die Trauerfeier am Samstag gegen 17 Uhr in der Kapelle statt, die er auf seinem Anwesen in Douchy hatte errichten lassen. Sie wird von Monsignore Di Falco vor nur etwa 40 Personen abgehalten. Anschliessend wird er an dem Ort beigesetzt, den er in der Kapelle vorgesehen hatte, um neben seinen anderen geliebten Hunden zu ruhen.