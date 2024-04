Alan Ritchson: «Reacher»-Star spricht über Suizidversuch

Seine schlimmen Erfahrungen als Model

Heute ist Ritchson als Schauspieler bekannt, seine Karriere startete er aber als Model – eine teils ebenfalls düstere Zeit in seinem Leben. «Die Arbeit in dieser Branche hat nur sehr wenige positive Eigenschaften. Seien wir mal ehrlich, das ist wie legalisierter Sexhandel.» Er könne nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie häufig er in «schreckliche Situationen» geraten sei. Man tanze ständig auf einer feinen Linie: «Wie behalte ich den Job, ohne den Fotografen, den Agenten oder denjenigen, der die Sache eingefädelt hat, vor den Kopf zu stossen, und wie werde ich nicht vergewaltigt?» Er könne verstehen, wie schwierig solche Situationen insbesondere für Frauen sind. Der durchtrainierte Ritchson könne sich wenigstens in einer körperlichen Auseinandersetzung selbst befreien, wenn es dazu käme. «Die meisten Frauen haben diese Möglichkeit nicht. Stellen Sie sich vor, wie furchteinflössend das sein muss.»