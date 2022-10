Alanis Morissettes Tochter Onyx ruft sie nicht mehr als «Mama»

Die US-Musikerin Alanis Morissette (48) hat verraten, dass ihre Tochter Onyx Solace (6) sie nicht mehr «Mama» nennen will. «Meine Tochter nennt mich jetzt bei meinem vollen Namen, weil sie bemerkt hat, dass niemand meinen vollen Namen benutzt, wenn wir in einer persönlichen Umgebung sind», sagte Morissette in der «Audacy's Gary Bryan Morning Show». «Anstatt ‹Mama› zu sagen, sagt sie ‹Alanis Morissette›», erklärte die Künstlerin und musste laut lachen.