«Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei»: Zwei neue Filme im Januar

Die lange Pause hatte einen ernsten Hintergrund: Bei Dreharbeiten im Herbst 2023 verletzte sich Hauptdarsteller Erdogan Atalay schwer an der Schulter und musste operiert werden. Die Produktion wurde daraufhin unterbrochen, da der Schauspieler vorerst nicht mehr vor die Kamera treten konnte. Im März 2024 gab Atalay bereits in einem Interview mit RTL Entwarnung. Die Dreharbeiten seien wieder in vollem Gange, seine Schulter verheilt.