«Alarm für Cobra 11»-Stars: «Man hofft natürlich, dass es gut ankommt»

Atalay: Die Produktion sieht das ein bisschen anders (lacht). Pia ist wirklich klasse. Es ist eine Freude mit ihr zu arbeiten, weil sie eine unglaubliche Intuition hat, was bestimmte Szenen angeht. Sie ist keine Jasagerin und hat einen eigenen Willen, den sie auch durchsetzen will. Nicht dass wir da einander geraten, das natürlich nicht. Aber wenn sie etwas gar nicht will oder nicht so sieht, dann sieht sie das nicht so. Da musst du gute Argumente haben, um das umzusetzen. Ausserdem verkörpert sie etwas sehr Besonderes – unabhängig davon, dass sie auch sehr hübsch ist. Sie ist uneitel, nicht zimperlich und sich für nichts zu schade. Es ist einfach schön, mit welchen Enthusiasmus sie in eine neue Szene geht.