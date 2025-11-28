Albert und Charlène: Fürstenfamilie hüllt Monaco in Weihnachtslicht

Wie auch schon im vorangegangenen Jahr haben Fürst Albert (67) und Fürstin Charlène von Monaco (47) gemeinsam mit Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10) die Weihnachtsbeleuchtung am Place d'Armes feierlich zum Strahlen gebracht. Natürlich durften auch 2025 wieder die beiden Kinder gemeinsam den grossen roten Knopf betätigen, der ganz Monaco in festlichem Licht aufleuchten liess. Bilder der Zeremonie zeigen, dass vor allem Prinzessin Gabriella mit royalem Elan auf den Buzzer drückte – sehr zur Erheiterung ihrer Eltern.