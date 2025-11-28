Albert und Charlène: Fürstenfamilie hüllt Monaco in Weihnachtslicht

Wie auch schon im vorangegangenen Jahr haben Fürst Albert (67) und Fürstin Charlène von Monaco (47) gemeinsam mit Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10) die Weihnachtsbeleuchtung am Place d'Armes feierlich zum Strahlen gebracht. Natürlich durften auch 2025 wieder die beiden Kinder gemeinsam den grossen roten Knopf betätigen, der ganz Monaco in festlichem Licht aufleuchten liess. Bilder der Zeremonie zeigen, dass vor allem Prinzessin Gabriella mit royalem Elan auf den Buzzer drückte – sehr zur Erheiterung ihrer Eltern.
Bei der Veranstaltung handelte es sich um den zweiten Auftritt als innige Familie binnen weniger Tage. Am 19. November feierte Monaco bereits seinen traditionellen Nationalfeiertag, die Fürstenfamilie kam dafür zunächst in der Kathedrale Notre–Dame–Immaculée zum Gottesdienst zusammen.
Zwillingskinder treten immer mehr in Erscheinung
Der anschliessende Auftritt der Fürstenfamilie auf dem Palastbalkon wurde von den Monegassen sehnlichst erwartet und begeistert bejubelt. Besonders im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen die Zwillinge, die ihre Rolle bei den offiziellen Anlässen mit wachsender Sicherheit ausfüllen. Für die beiden zehnjährigen Kinder, die im Dezember ihren elften Geburtstag feiern, war es eine weitere wichtige Station auf ihrem Weg, in die Fussstapfen ihrer Eltern zu treten.