Albert und Charlène von Monaco: Traditionelle Geschenkaktion

Viele Events mit Nichte

Zuletzt war Alberts Nichte auch dabei, als die Zwillinge von Charlène und Albert, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10), am 30. November die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Platz vor dem Palast in Monaco per Knopfdruck erstrahlen liessen. Auch bei der Militärparade im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag des Fürstentums Mitte November war Camille Gottlieb in elegantem Moosgrün auf dem Palastbalkon mit der Familie zu sehen.