Album-Comeback nach sieben Jahren: Mumfords & Sons sind wieder da

Die Begeisterung für die starken Live–Performances der Band ist zumindest schon einmal ungebrochen. Bereits Anfang März spielten sie eine kleine Club–Tour und traten unter anderem im Berliner Metropol auf. Es folgt eine «Record Store»–Tour zum Album–Release in UK und eine Herbsttour in UK und Europa. Die Konzerte der Tournee in Grossbritannien und Irland sind bereits ausverkauft, sodass die Band neue Termine in Newcastle und Leeds hinzufügte. Am 10. und 12. November 2025 können sich dann auch die deutschen Fans freuen. Dann kommt die Band in die Berliner Uber Arena und in die Kölner Lanxess–Arena.