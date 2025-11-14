Album des Jahres: Bad Bunny triumphiert bei den Latin Grammys

Riesenerfolg für Bad Bunny

Mit den fünf neuen Preisen baut Bad Bunny seine Bilanz bei den Latin Grammy Awards weiter aus: Insgesamt hat der Künstler nun 17 der Preise und gehört damit zu den Top 10 der am häufigsten ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlern der Latin Recording Academy. Auch bei den regulären Grammy Awards hat der Musiker bereits drei Preise auf seinem Konto.