Album und Tour: Johnny Depp kommt nach Deutschland

Johnny Depp begleitet Jeff Beck nach Deutschland

Der Schauspieler, der gerade einen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) hinter sich gebracht hat, begleitet Jeff Beck auf dessen Europatour als Special Guest. Wie Warner Music bestätigt, wird Depp auch bei zwei Shows im Juli in Deutschland dabei sein. Die beiden treten demnach gemeinsam am 6. Juli in Frankfurt/Offenbach in der Stadthalle auf und am 13. Juli auf dem Tollwood Festival in München.