Alec Baldwin: Diese Promis sollen ihn vor Gericht unterstützen

Baldwin trage für ihn deswegen keine Schuld, zumal er keinerlei Erfahrung mit Waffen am Filmset gehabt hätte. Bisher habe sich allerdings noch niemand aus Baldwins Team bei ihm gemeldet. Rourke äusserte sich bereits Ende Januar 2023 via Instagram zu dem Fall und sagte schon damals, dass seiner Meinung nach Baldwin keinerlei Verantwortung am Tod von Hutchins trage.