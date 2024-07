Alec Baldwin: Ehefrau Hilaria steht ihm im Prozess zur Seite

Es muss ein schwerer Gang für Hilaria Baldwin (40) gewesen sein, als sie ihren Ehemann, Schauspieler Alec Baldwin (66), am 9. Juli zum Gericht begleitete. In New Mexico begann dessen aktueller Prozess wegen fahrlässiger Tötung nach dem tödlichen Schuss auf Kamerafrau Halyna Hutchins bei Dreharbeiten des Westerns «Rust». Gemeinsam mit den Anwälten Alex Spiro und Luke Nikas traf das Ehepaar im First Judicial District Court in Santa Fe ein.