Alec Baldwin: «Keine Kontrolle über Gefühle» am Set von «Rust»?

Im Juli dieses Jahres soll in New Mexico der Prozess gegen Alec Baldwin (65) wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) beginnen. In jetzt veröffentlichten Akten, die unter anderem der Zeitschrift «People» vorliegen, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, während der Dreharbeiten seine Gefühle nicht unter Kontrolle gehabt zu haben. Während des Schiesstrainings soll er «unaufmerksam» gewesen sein, generell soll er am Set des Westerns häufig «geschrien und geflucht» haben.